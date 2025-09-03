El entrenador del Xeneize, permanece en una clínica en Belgrano tras hacerse una serie de chequeos por una infección urinaria.

Miguel Ángel Russo quedó internado por precaución en un centro de alta complejidad de Belgrano luego de que le diagnosticaran una infección urinaria. El estado de salud del entrenador de Boca genera preocupación entre los hinchas.

Si bien desde el club de la Ribera no dieron un comunicado oficial, los periodistas que cubren la actualidad del equipo aseguraron que había llegado hasta la clínica a las 8.30 para hacerse una serie de chequeos de rutina por la enfermedad que transita hace ya algunos años.

“Va a quedar internado por un mínimo de 24 horas”, explicaron en uno de los principales canales informativos del mundo del deporte, sobre el DT de Boca, que está acompañado por sus familiares.

Al mismo tiempo, se aseguró de que, estos estudios son rutinarios para Russo y que la semana pasada los había superado sin problemas.

Este miércoles, el Xeneize regresará a los entrenamientos. Russo no podrá ir a Boca Predio y se espera que su ayudante Claudio Úbeda esté al frente de los trabajos.