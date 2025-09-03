AUTOMOVILISMO

El argentino Franco Colapinto comenzará su participación en el Gran Premio de Italia en la segunda sesión de entrenamiento del viernes, luego de que la escudería Alpine decidiera cederle su auto al joven piloto de reserva Paul Aron en la primera práctica libre en Monza.

El estonio 21 años se subirá al monoplaza que habitualmente conduce el argentino, siguiendo el mismo esquema que se vio en Suzuka cuando Ryo Hirakawa ocupó el auto de Jack Doohan durante la primera sesión de entrenamientos.

Paul Aron debutará en FP1 con Alpine en Monza

La noticia fue adelantada en la red social X por la cuenta especializada f1history, que compartió declaraciones de Aron publicadas en un parte de prensa: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conocí bien a todos desde que me uní al equipo a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que depositaron en mí al permitirme pilotar en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes”.

El piloto destacó además que buscará aprovechar al máximo la experiencia acumulada en el simulador y en pruebas privadas para ser competitivo desde el inicio.