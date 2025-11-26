Noruega vuelve a marcar tendencia en turismo sostenible e innovación ferroviaria con el lanzamiento del primer tren panorámico nocturno del mundo diseñado exclusivamente para observar auroras boreales. Este nuevo servicio, que recorrerá la región ártica durante los meses de mayor actividad geomagnética, ofrece a los viajeros una experiencia inmersiva única: vagones con techo y paredes totalmente acristaladas, asientos reclinables con orientación al cielo y tecnología de iluminación mínima para no afectar la visibilidad del fenómeno.

El proyecto, impulsado por la empresa ferroviaria estatal Vy y autoridades turísticas regionales, busca posicionar a Noruega como el destino líder para la observación de auroras, reduciendo al mismo tiempo el impacto ecológico del turismo tradicional en zonas sensibles del Ártico. El tren operará con energía renovable proveniente de la red noruega, reforzando el compromiso ambiental del país.

Además de la experiencia visual, los pasajeros podrán acceder a información científica en tiempo real sobre la actividad solar y las condiciones atmosféricas, gracias a un sistema integrado de sensores y conexión satelital.

Con esta propuesta, Noruega no solo amplía su oferta turística, sino que también redefine el concepto de viaje nocturno, transformando el trayecto en una vivencia contemplativa y educativa. Se espera que el servicio atraiga a miles de visitantes internacionales durante su primera temporada.