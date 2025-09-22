Viajaban en remís con 5 “panes” adheridos al abdomen y a la cintura.

Integrantes de la Sección “28 de Julio”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, inspeccionaron un vehículo que funcionaba como remís, sobre el kilómetro 46 de la Ruta Nacional N° 50.

Los gendarmes observaron irregularidades bajo la vestimenta de una pasajera, quien viajaba acompañada de su hija, por lo que profundizaron el control en frente a testigos.

Consecuentemente, los uniformados constataron la presencia de tres paquetes rectangulares adosados al abdomen de la mujer y otros dos de similares características ajustados con cinta a los lados del tronco de la ciudadana acompañante.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 5 kilos 305 gramos. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares.

Intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán ordenando la detención de las pasajeras y el decomiso del estupefaciente.