Por el apoyo del gobierno de Donald Trump a la Argentina, el mercado financiero revirtió la tendencia negativa y en la apertura de este lunes se observa una caída del dólar y un fuerte rebote en acciones y títulos públicos.

Estados Unidos respaldó la gestión de Javier Milei y el gobierno logra un respiro tras la crisis financiera que se agravó en los últimos días.

Bonos como el AL41 saltan 18,5% y la mayoría lo hace en torno al 15% lo que produjo la baja del resigo país a la zona de 1.142.

Lo mismo sucede con los ADRs en Nueva York que muestran variaciones positivas superiores a 16%.

En Buenos Aires, el MERVAL mejora 6% bajo el mismo clima de optimismo.

El dólar abre a la baja, especialmente en el segmento financiero, tras el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.

El MEP se desploma 8% a $ 1.423, mientras que el Contado con Liquidación cede 9% a $ 1.427.

El dólar oficial en el Banco Nación que había iniciado a $ 1.515, a media hora del inicio de la rueda baja a $ 1.470.

El mayorista aún se sostiene en $ 1.475.

El “blue” sigue en $ 1.500 y $ 1.520 para ambas cotizaciones.