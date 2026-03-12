Un nuevo hecho delictivo volvió a preocupar a los comerciantes de la ciudad durante la madrugada de este jueves, cuando una cafetería ubicada en la esquina de Ameghino y Vicente López fue blanco de un robo ejecutado con notable sigilo.

Los dueños del local acudieron de inmediato tras la activación de la alarma y, al llegar, se encontraron con una de las puertas laterales de vidrio abierta. Los delincuentes lograron despegar un burlete de uno de los paneles sin romperlo ni forzar la cerradura, lo que les permitió ingresar sin dejar daños visibles.

Una vez dentro, sustrajeron dinero en efectivo y un teléfono celular. Hasta el momento no trascendió el monto robado, y los propietarios aguardan avances en la investigación tras realizar la denuncia correspondiente.

El episodio se suma a una serie de hechos que mantienen en alerta a comerciantes y vecinos de la zona.