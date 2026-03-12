Las estaciones de servicio de la ciudad de Salta aplicaron este jueves 12 un nuevo incremento en los precios de los combustibles, una actualización que volvió a mover los valores hacia arriba y a instalar nuevos umbrales en el mercado local.

En el centro de la capital, el litro de nafta súper pasó a venderse a $1902, mientras que la nafta premium alcanzó los $2013, superando así la barrera de los $2000 por litro. En otras estaciones, como las de Shell, la súper se ubicó en $1910 y la V-Power trepó hasta $2137.

Los nuevos precios comenzaron a reflejarse desde las primeras horas del día en distintos puntos de la ciudad, en un contexto de ajustes periódicos que se vienen registrando en el sector desde comienzos de año.El incremento vuelve a impactar en el bolsillo de los automovilistas y se suma a una tendencia que, por ahora, no muestra señales de estabilización.