FRONTERA EN SALTA

Una patrulla de gendarmes observó al ciudadano caminar en cercanías a Senda Hachada.

Efectivos de la Sección «Núcleo» dependiente del Escuadrón 52 «Tartagal», observaron en un camino secundario a un individuo mayor de edad circulando a pie.

Ante el requerimiento y a los fines de ser identificado, el mismo presentó un pasaporte en el que se auto percibía como mujer. Inmediatamente, los funcionarios visualizaron en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales la «solicitud de captura» activa emitida por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Se puedo constatar que el involucrado se encuentra vinculado en una causa caratulada como «homicidio calificado por mediar violencia de género» ocurrido en la provincia de Córdoba en 2024. El detenido se encuentra involucrado en el asesinato de Milagros Bastos.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Unidad Fiscal Distrito 1 de la ciudad de Córdoba el ciudadano fue detenido.