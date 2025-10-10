Salta se prepara para recibir una jornada especial en conmemoración del Día de la Condena Errada el próximo 9 de octubre. El evento, que busca generar conciencia y visibilizar los graves efectos de los errores judiciales, se llevará a cabo a las 19 horas en la Caja de Seguridad Social para Abogados.

La actividad contará con la presencia de destacados expertos internacionales, como Richard Leo, especialista en técnicas de interrogatorio, y Jon Gould, un reconocido investigador de errores judiciales.

En este marco, la abogada Sonia Escudero, dialogó en el programa «Máxima Mañana» por Radio Cadena Máxima, sostuvo que es “cuando los jueces establecen que es culpable una persona que realmente es inocente” y agregó que “es un fenómeno que sucede en todas partes y desde hace mucho tiempo”.

Además se refirió al emblemático caso salteño de Santos Clemente Vera, quien fue condenado por el crimen de las turistas francesas y luego sobreseído tras 11 años de prisión, enfatizó que “el Estado le negó la posibilidad de compensación y la posibilidad de declararse inocente, encontraron la forma de sobreseerlo sin decir que era inocente, sin decir que no había pruebas en su contra”.

Escudero enfatizó en que “el sistema judicial es de una crueldad extraordinaria” y el daño se produce “no solamente a la persona injustamente condenada y a su entorno familiar, sino también a la sociedad porque genera desconfianza en el sistema judicial”.

Consultada por casos en los que personas fueron condenadas por un largo tiempo y si merecen una compensación por parte del Estado, aclaró: “el artículo 5 de la Constitución de la Provincia establece que el Estado es responsable aún por los errores judiciales”.

Finalmente, Escudero destacó que los errores judiciales «se pueden prevenir». Subrayó la importancia de la contraprueba y la preservación de la prueba biológica, lamentando que la legislación actual sea «bastante deficiente en esta materia».

Escucha la entrevista completa: