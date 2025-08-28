Seguirán las caravanas de Javier Milei más allá de los incidentes

En Balcarce 50 no le pedirán agentes adicionales al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tampoco tienen previsto incrementar la presencia de fuerzas federales, que coordina el Ministerio de Seguridad.

La Casa Rosada descarta reforzar el operativo de seguridad de Javier Milei para el cierre de campaña bonaerense pese a los incidentes de ayer en la recorrida por el municipio de Lomas de Zamora. El presidente participará de un acto en el partido de Moreno -en la primera sección electoral- el próximo miércoles junto a los candidatos de La Libertad Avanza.

Según se pudo saber, el Gobierno no le pedirá un refuerzo de agentes al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y tampoco tiene previsto incrementar la presencia de fuerzas federales, que coordina el Ministerio de Seguridad. “No va a haber ningún refuerzo. La planificación se mantiene igual”, expresan en el oficialismo.

Es por eso que no habrá cambios ni nuevos pedidos en la planificación de los operativos que coordinan los equipos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par bonaerense, Javier Alonso, para las visitas del jefe de Estado. Casa Militar suele realizar la avanzada sobre el territorio la noche previa a la llegada del primer mandatario.

Nación destina además agentes de la Policía Federal (PFA) e instala francotiradores del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) junto con personal del área Anti-disturbios en la inmediaciones. La policía de la provincia suele poner a disposición una serie de unidades de contención, que dependen de la magnitud del evento.

El Gobierno confirmó además que identificó a tres sospechosos luego de los incidentes en la caravana de este miércoles. El Ejecutivo apunta contra Diego Martín Paz, un integrante de la barrabrava disidente de Arsenal que cuenta con derecho de admisión por tiempo indeterminado, Tiago Román Florentín y José Marcelino Dabrowsky.