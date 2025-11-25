El meteorólogo Edgardo Escobar estuvo en «Máxima mañana» por Radio Cadena Máxima y adelantó que Salta enfrentará una semana marcada por temperaturas elevadas, producto de un sistema de alta presión en el Pacífico que bloquea el ingreso de frentes fríos y mantiene el aire cálido sobre gran parte del país.

El meteorólogo informó que podría haber inestabilidad durante las noches de lunes, martes y miércoles, especialmente en la zona de cordillera oriental, al oeste de la capital. “La probabilidad es baja, pero existe”, indicó.

Para el lunes y martes de la semana siguiente, se prevé un descenso más notorio: las máximas estarían entre 20° y 23°, con un cielo muy nublado y probables precipitaciones durante gran parte de esos días.

Escobar cerró remarcando que se trata de un período “marcado por calor intenso —aunque sin cumplir los criterios de ola de calor— y con inestabilidad intermitente que irá aumentando hacia el fin de semana”.

Escucha el pronóstico para esta semana: