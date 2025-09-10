Más de 200 personas fueron detenidas este miércoles en Francia, durante el inicio de una jornada de protestas ciudadanas organizadas en las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo”. Los manifestantes se unieron al rechazo a los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno francés.

Desde la madrugada, cientos de jóvenes intentaron bloquear un garaje de autobuses urbanos, así como varios puntos de la circunvalación de 35 kilómetros que rodea París. Lo hicieron antes de ser desalojados por la policía, de acuerdo con información de AFP.

Durante las primeras horas de la mañana, las autoridades desplegaron unos 6000 policías y gendarmes en la capital y ya detuvieron a más de 200 personas, de acuerdo con información de las autoridades. El desencadenante fue el proyecto de presupuestos para 2026 que provocó este lunes la caída del primer ministro, François Bayrou.

Bayrou planeaba recortes por 44.000 millones de euros (51.600 millones de dólares) y suprimir dos días feriados. El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró el martes como nuevo primer ministro al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, un hombre de confianza. El traspaso de poder con Bayrou está previsto para este miércoles a las 12 horas de Francia.