Trekking en Salta: conocé los mejores destinos

Te recomendamos mediante la voz de los expertos, los mejores lugares para practicar el montañismo en la provincia,

En conversación directa con José Muñoz, coordinador general del Centro de Entrenamiento para Montaña en la provincia, el nos iluminó acerca de la actividad en cuestión, nos informó sobre pautas esenciales para llevar a cabo el senderismo de manera saludable, además de, en el proceso, recomendarnos los mejores sitios para practicar el Trekking en Salta.

El Trekking se trata de transitar montañas a pie, una actividad al aire libre compartida con amigos, aprovechando el relieve natural de la provincia. Si deseas iniciar es bueno empezar de a poco, un buen calzado, abrigo si lo amerita, fuente consistente de hidratación, elementos de iluminación y un botiquín de primeros auxilios. Podes asistir a los cursos de montañismo a través de las redes sociales del CEM, donde será requisito de participación la realización de estudios médicos para constatar el estado de salud del iniciado montañista.

Sitios recomendados para practicar el montañismo en Salta

San Lorenzo, Cerro Elefante

Campo Quijano, La Quebrada de Toro

San Antonio de Los Cobres

Cachi

Cerro Ala Delta y San Bernardo