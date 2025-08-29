El Presidente de Central Norte habló en Máxima Mañana

Leandro Etchezar, el máximo dirigente del club, se expresó respecto a la actualidad deportiva de Central Norte «el equipo está en un buen momento, se encuentra solido» pensando en el inminente duelo ante el Lobo Jujeño, en uno de los clásicos del norte de nuestro fútbol. Agregó de que el impedimento por parte de las autoridades del fútbol argentino, a las que calificó como «cuestiones que no se entienden», que priva a los simpatizantes del Cuervo asistir al encuentro en Jujuy, no impedirá al equipo comandado por Pablo Fornasari hacer un buen papel en el clásico. Si bien declaró que como dirigente e hincha es «angustiante» la negativa de tener hinchas visitantes en el duelo del domingo.

Mencionando la posibilidad de asegurar el ascenso en la próxima fecha: «poder mantener la categoría, este año, que era nuestro principal objetivo nos pone contento, y nos plantea nuevos desafíos pensando en el año próximo». Confirmó, además, la continuidad del entrenador, para la próxima temporada y no descartó la posibilidad del Cuervo de poder acceder al reducido, el camino al ascenso a la primera división: «puede pasar cualquier cosa, Central suele dar alegrías a lo último».

Las novedades a nivel institucional no se hicieron esperar, proyectos de infraestructura, las tribunas del estadio entre ellas, pero reconoció que ha sido un año complicado en lo financiero para el club «estamos haciendo magia». Leandro Etchezar por otro lado, se mostró feliz respecto a la actualidad juvenil en las inferiores de Central Norte, no obstante, remarcó que para dar un salto de calidad y consolidarse como una de las mejores divisiones juveniles de la provincia «se necesitan chicos del club jugando en la Primera B Nacional, tenemos el talento, falta encontrar la forma de llevarlo a cabo». Por último hablo de la necesidad del contar con un predio porque sin el «Central no va a poder seguir creciendo» comentó el mandamás del Azabache. El foco está puesto en encontrar un espacio a la medida de lo que representa el club para la provincia.

En el ámbito futbolístico Central Norte, visitará el domingo a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en una nueva edición del clásico por la jornada 29 del segundo certamen a nivel importancia en el fútbol nacional, con la innata posibilidad de asegurar la permanencia en la categoría.