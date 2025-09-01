La cifra de muertos en el terremoto en el este de Afganistán ascendió a, al menos, 800. Hay 2.800 heridos, según un portavoz del gobierno talibán.

Las Naciones Unidas, la Media Luna Roja afgana y el gobierno talibán se han movilizado este lunes para poner en marcha un operativo de rescate masivo en el este de Afganistán donde un devastador terremoto dejó -en la noche del domingo- centenares de personas muertas.

De acuerdo con las últimas informaciones en una rueda de prensa en Kabul, el portavoz principal del gobierno talibán -Zabihullah Mujahid- afirmó que más de 800 personas murieron y 2.700 resultaron heridas en el este de Afganistán por un sismo de magnitud 6,0 seguido por cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros.

En la provincia de Kunar se contabilizaron 800 muertos y 2.500 heridos, detalló Mujahid; mientras que en la vecina provincia de Nangahar, donde se localizó el epicentro del sismo, fallecieron 12 personas y hubo 255 heridos.

La misión de la ONU en el país (UNAMA) ha desplegado personal para entregar «asistencia de emergencia y apoyo vital», mientras que la Media Luna Roja Afgana ya ha enviado equipos médicos al epicentro de la destrucción en la provincia de Kunar.