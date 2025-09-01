Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador, se impuso con casi 52 puntos. El peronismo quedó lejos del balotaje y LLA sacó menos de 10%.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, logró quedarse con el triunfo electoral en su provincia con la candidatura de su hermano: Juan Pablo Valdés. Así, el oficialismo provincial se impuso en primera vuelta con casi 52 puntos.

Los hermanos Valdés se impusieron con el 51,89% de los votos, una victoria mucho más amplia de la esperada con la que se aseguraron el triunfo en primera vuelta.

En segundo lugar se ubicó el frente Limpiar Corrientes, que lleva al kirchnerista Martín Ascúa, con 19,97%.

Tercero quedó Ricardo Colombi, el radical con el que Valdez disputaba una fuerte interna. Colombi llegó a apenas el 16,69% de los votos.

La Libertad Avanza compitió con el diputado Lisandro Almirón como candidato pero apenas consiguió el 9,51% de los votos, quedando en el cuarto lugar en la jornada electoral de la provincia.