ENTREVISTA CON EL METEORÓLOGO EDGARDO ESCOBAR

El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó en «Máxima Mañana» la situación climática de la primera semana de septiembre en la Salta Capital. El especialista detalló que se mantendrán algunas alertas meteorológicas en la Puna y que se mantendrán las bajas temperaturas en la ciudad

Alertas y condiciones para la provincia

Escobar explicó que en la Puna y en Cafayate se registrará la presencia de viento zonda, mientras que para gran parte de la semana se espera la influencia de fuertes vientos del sector oeste en diferentes zonas de la provincia.

En el Valle de Lerma, en tanto, el pronóstico indica cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados.

Pronóstico del tiempo en Salta, día por día

De acuerdo al informe, así estarán las temperaturas durante esta semana en la capital y alrededores:

Martes : mínima de 4 °C y máxima de 25 °C, cielo parcialmente nublado.

Miércoles : mínima de 5 °C y máxima de 26 °C.

Jueves : mínima de 7 °C y máxima de 14 °C, con probabilidad de precipitaciones.

Viernes: mínima de 8 °C y máxima de 15 °C.

A no guardar los abrigos todavía

Escobar remarcó que el fin de semana próximo se prevé un descenso marcado de temperaturas, con mínimas que podrían llegar a los 2 grados, especialmente entre el sábado y domingo.