La Selección argentina de básquet perdió 55-47 con Brasil en la final de la AmeriCup 2025, en una nueva edición del clásico sudamericano.

La Albiceleste no pudo lograr el bicampeonato, mientras que el elenco brasileño logró tomarse revancha y volver a ganar el torneo, algo que no hacía desde 2009.

En las semifinales, el equipo dirigido por Pablo Prigioni había vencido a Canadá por 83-73 y había alcanzado la gran final por cuarta vez consecutiva. En esta ocasión no pudo coronar con el trofeo.

Por su parte, Brasil confirmó su gran momento luego de haber dado el batacazo al derrotar 92-77 a Estados Unidos en las semis.

La última vez que se habían enfrentado en una final había sido en la edición anterior. Aquella vez, la Albiceleste se impuso 75-73 en la final disputada en Recife, Brasil.

Seleccionados con más consagraciones en la Americup

Estados Unidos 7 títulos

Brasil, 5

Argentina, 3

Puerto Rico 3

Venezuela, 1

México, 1

Las finales que disputó Argentina en la Americup