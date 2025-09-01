El Hockey y el Básquet, dos deportes como tal, pero cada uno es «respaldado» de manera diferente por parte de aquellos responsables a brindar recursos para el desarrollo del deporte en la provincia.

En Cadena Máxima tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la realidad que atraviesan las escuelas formativas de hockey en la provincia, con Franco Pachi, Director y Profesor de la escuela Leoncitos, ubicada en B° Lamadrid.

Nos comentó acerca de los orígenes rudimentarios, las improvisaciones y reciclajes constantes aplicados para poder llevar a cabo la enseñanza del deporte propiamente dicho. El hockey, recordemos, al ser un deporte que requiere determinados equipamientos necesarios para empezar a practicarlo, los recursos económicos suelen ser impedimentos en el momento en el que un niño -o adulto- se disponga a formar parte de un club, o escuela formativa en este caso.

El Director de Leoncitos, nos comentó que si bien se las «ingeniaron» con algunas donaciones en algunos casos, los menos honestamente, y apelando a la creatividad propia del ser humano cuando decide de no excusarse ni justificarse de lo que no tiene, y fabricar los «reemplazos» necesarios para suplir las vicisitudes del momento presente, en muchos casos esto último, ha podido realizarse los progresos conocidos hasta la fecha. Lo cierto es que si bien la «familia» ha sido fundamental en este proceso de crecimiento de la escuela, es justo destacar que, de parte de los dirigentes encargados de fomentar la evolución de la disciplina, la ayuda ha sido escasa por lo general.

Si nos remontamos a la actualidad del Tribuno Básquet, dicho sea de paso, en el programa Máxima Mañana dialogamos en exclusiva con el Presidente de la Comisión Directiva del club. Más allá, de los resultados «fabulosos» de la institución en el último tiempo, el cual celebramos como corresponde, indagamos acerca de las condiciones infraestructurales con las que cuenta la institución, pensando en las posibilidades para desarrollar los talentos a nivel básquet.

Utilizando un complejo como centro deportivo, y principal estadio del primer equipo y categorías infantiles, vemos una notoria diferencia respecto al ejemplo anterior. Disfrutando de contar con todas las divisiones juveniles posibles, tanto en masculino como en femenino, Gustavo Hoyos, el máximo mandatario del club con sede en zona sur, expresó abiertamente sus palabras de agradecimientos hacia la Municipalidad de Salta por brindarle el complejo multidisciplinario para el desarrollo de sus pertinentes actividades deportivas.

El apoyo de los entes políticos en fundamental para cimentar en óptimas bases la fomentación de la práctica deportiva. En este caso, el básquet y el hockey viven en dimensiones diferentes. La pelota es el elemento socializador por experiencia, además una herramienta educativa sin igual, un mecanismo defensa ante los peligros de la calle, y una cuna de valores indudables. Dirigiéndonos al apartado netamente deportivo, si queremos ver a nuestros jóvenes disputar certámenes internacionales representando a la Selección Argentina, es primordial brindar las herramientas y soportes esenciales a las escuelas formativas de la provincia.