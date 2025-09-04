En comunicación directa con el Presidente de la Federación de Ajedrez en la provincia, repasamos la actualidad competitiva de la disciplina, el impacto en la educación de los más jóvenes, los proyectos iniciados con la intención de difundir la práctica de la actividad, y si existe un apoyo por parte de los altos directivos del Gobierno.

Benito Rojas, el máximo mandatario que rige al Ajedrez en Salta, dialogo en exclusiva en el programa Máxima Mañana, en la radio Cadena Máxima, acerca de diferentes temáticas concernientes al juego de mesa, tan practicado por todos en algún momento de nuestras vidas. Benito celebró en vivo, otorgándonos la primicia la victoria local en un certamen nacional.

Por otro lado, nos contó las iniciativas relacionadas a la inclusión de la actividad en los sistemas educativos, el trabajo realizado por los clubes encargados de introducirnos en las bases para jugar al Ajedrez, y también, habló respecto al apoyo que reciben de parte de los dirigentes políticos. A continuación, te comparto el audio para que así, puedas escuchar la entrevista completa con el Presidente de la Federación Salteña de Ajedrez.

Benito Rojas en Máxima Mañana