Una avioneta con matrícula boliviana se estrelló este martes por la tarde en una finca privada del paraje San Felipe, en el departamento Rosario de la Frontera, al sur de Salta. El accidente desató un intenso operativo de seguridad encabezado por Gendarmería Nacional y la División Drogas Peligrosas de Metán, que hallaron dentro de la aeronave bultos con cocaína, estimados en unos 130 kilos.

Según fuentes policiales, la nave volaba a baja altura y era esperada por dos camionetas, pero se precipitó antes de alcanzar su destino. Los tripulantes lograron escapar tras el impacto, aunque una persona fue detenida y se investiga su participación en la maniobra. Cerca del lugar, los agentes encontraron también un vehículo incendiado, aparentemente para eliminar evidencia.

El siniestro ocurrió en una zona rural de difícil acceso y la aeronave quedó semi incrustada en un poste, sin que se reportaran heridos. La Justicia Federal investiga si la avioneta contaba con plan de vuelo y cuál era el destino final del cargamento. La zona permanece resguardada mientras continúan las pericias.

Este episodio refuerza las sospechas sobre la creciente actividad narco aérea en la frontera norte, una ruta utilizada con frecuencia para el tráfico de estupefacientes desde Bolivia hacia distintas provincias argentinas.