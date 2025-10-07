Los números de julio mostraron un cambio sustancial en el mercado automotor argentino, con el regreso a la cima del Fiat Cronos como el auto más vendido en el acumulado de los primeros diez meses de 2025, siendo así el auto más elegido por los argentinos.

Un familiero indiscutible

Lo estético es netamente subjetivo y discutible, pero lo que no se puede poner en tela de juicio es lo bien resuelto que está el Cronos puertas adentro. Heredó muchas soluciones de la Fiat Toro, de modo que al frente del conductor aparece un tablero tradicional con dos cuadrantes a aguja (uno para el velocímetro y otro para el cuenta vueltas), en el que el protagonista es su display central a color con una infinidad de información. En la consola central sobresale una pantalla táctil de 7” compatible con Android Auto y Apple Car Play como gran protagonista. El Cronos es un familiar, y el espacio de sus plazas traseras y su enorme baúl de 525 litros de capacidad, se condicen con ello.

¿Por qué es el más vendido?

El Cronos viene demostrando ser la propuesta más equilibrada cuando de elegir un auto se trata. Porta un muy buen diseño, óptima calidad, gran habitabilidad, variedad de potencias y precios razonables. “Cierra por todos lados”, diría en la jerga un asesor comercial. A eso hay que sumarle una buena dotación de seguridad con el Control de Estabilidad, sistema de frenos ABS con EBD, sistema de monitoreo de neumáticos y doble airbags, todo eso de serie. Todo ello, fue lo que impulsó que este Fiat la esté “rompiendo” en los patentamientos. Fiat no quiere perder el liderazgo en ventas y mes a mes propone facilidades para acceder al modelo, basadas en planes de cuotas extensas y tasas bajas.

