El Gobierno nacional avanza en negociaciones con distintos gobernadores para reunir apoyo político a una futura reforma electoral, en medio de la tensión generada por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Casa Rosada busca fortalecer acuerdos con mandatarios provinciales para garantizar respaldo legislativo a una iniciativa que considera estratégica de cara a los próximos procesos electorales.

Según trascendió, funcionarios nacionales mantuvieron conversaciones con gobernadores de distintas provincias para analizar posibles modificaciones al sistema electoral y construir consensos que permitan avanzar con el proyecto en el Congreso. El oficialismo entiende que cualquier cambio de relevancia requerirá acuerdos amplios debido a la falta de mayorías propias en ambas cámaras.

Entre los temas que forman parte de las discusiones aparecen cuestiones vinculadas a la organización de los comicios, el financiamiento de campañas, la implementación de herramientas tecnológicas y otros aspectos relacionados con la modernización del sistema electoral. Aunque todavía no existe un proyecto definitivo, el Gobierno trabaja en distintas alternativas para presentar en los próximos meses.

La estrategia política se desarrolla mientras la figura de Manuel Adorni continúa ocupando un lugar destacado en la agenda pública. Desde la Casa Rosada buscan evitar que las discusiones vinculadas al funcionario afecten otras iniciativas legislativas que consideran prioritarias para la gestión.

Los gobernadores, por su parte, analizan el impacto que una eventual reforma podría tener sobre las realidades políticas de cada provincia. Algunos mandatarios se muestran abiertos al diálogo, mientras que otros plantean reparos y reclaman conocer con mayor precisión los alcances de las modificaciones que pretende impulsar el Ejecutivo.

En este contexto, el Gobierno apuesta a construir una red de alianzas que le permita avanzar con su agenda institucional y sostener el impulso político en el Congreso, donde la negociación permanente con distintos bloques y provincias continúa siendo una condición indispensable para aprobar proyectos de relevancia.