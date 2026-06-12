El Gobierno nacional espera cerrar en las próximas semanas acuerdos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener garantías financieras que le permitan afrontar futuros vencimientos de deuda en mejores condiciones. La estrategia forma parte del plan económico diseñado por el Ministerio de Economía para fortalecer la estabilidad financiera y mejorar el acceso al crédito internacional.

Según trascendió, las negociaciones se encuentran avanzadas y apuntan a conseguir respaldos de organismos multilaterales que sirvan como garantía para futuras emisiones o refinanciaciones de deuda. Desde el oficialismo consideran que este mecanismo podría contribuir a reducir costos financieros y mejorar la percepción de los mercados sobre la capacidad de pago del país.

El Gobierno sostiene que la mejora de los indicadores económicos durante los últimos meses, junto con el equilibrio fiscal alcanzado y la desaceleración de la inflación, fortalecieron la posición argentina frente a los organismos internacionales. En ese contexto, busca aprovechar ese escenario para consolidar nuevas herramientas de financiamiento.

Las garantías del Banco Mundial y del BID son consideradas clave porque permiten reducir el riesgo asociado a los títulos de deuda y facilitan el acceso a condiciones más favorables para el financiamiento. Además, representan una señal de respaldo institucional por parte de organismos que siguen de cerca la evolución de la economía argentina.

Desde el Ministerio de Economía remarcan que el objetivo no es incrementar el endeudamiento sino mejorar la administración de los compromisos financieros existentes y asegurar una transición ordenada hacia una situación de mayor normalidad en los mercados de crédito.

La expectativa oficial es que estos acuerdos permitan reforzar la confianza de los inversores y contribuir a consolidar el proceso de estabilización económica que impulsa la administración de Javier Milei, en una etapa donde el acceso al financiamiento externo continúa siendo uno de los principales desafíos para el país.