El precio internacional del petróleo volvió a bajar y se ubicó por debajo de los 90 dólares por barril, impulsado por las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita reducir las tensiones en Medio Oriente. Los mercados reaccionaron positivamente ante las señales de acercamiento entre ambos países y la posibilidad de una solución diplomática al conflicto.

La caída se reflejó tanto en el crudo Brent, referencia internacional, como en el WTI estadounidense. El Brent llegó a operar cerca de los 88 dólares por barril, mientras que el petróleo estadounidense descendió hasta la zona de los 85 dólares. Los precios retrocedieron más de un 2% durante la jornada tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre un posible entendimiento con Teherán.

Los inversores interpretaron que un eventual acuerdo podría contribuir a normalizar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. La reapertura plena de esa vía permitiría reducir las preocupaciones sobre el suministro global de petróleo y aliviar las presiones que habían impulsado los precios al alza durante las últimas semanas.

La expectativa también tuvo impacto en los mercados financieros internacionales. Las principales bolsas europeas registraron subas y los futuros de Wall Street mostraron señales positivas, impulsados por la posibilidad de una menor tensión geopolítica y una mayor estabilidad en los mercados energéticos.

Sin embargo, analistas advierten que la situación continúa siendo frágil y que cualquier retroceso en las negociaciones podría generar nuevas subas en el precio del petróleo. Aunque existen señales de acercamiento, todavía persisten diferencias entre las partes y no hay un acuerdo definitivo firmado.

La evolución de las conversaciones entre Washington y Teherán seguirá siendo observada de cerca por los mercados, ya que cualquier novedad podría influir directamente en el precio de la energía, la inflación global y las perspectivas económicas de distintos países.