Tras presentar su declaración jurada patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que en julio concurrirá al Senado para brindar su informe de gestión, en cumplimiento de la obligación constitucional que establece que los jefes de Gabinete deben rendir cuentas periódicamente ante el Congreso. La confirmación se produjo en un contexto de fuerte atención política sobre el funcionario y de creciente debate en torno a su patrimonio.

Durante su presentación, Adorni aseguró que responderá las consultas de los legisladores sobre la marcha del Gobierno y los principales ejes de la gestión de Javier Milei. El informe incluirá detalles sobre la situación económica, las reformas impulsadas por el Ejecutivo, la relación con las provincias y las iniciativas legislativas que actualmente se encuentran en discusión.

La visita al Senado se dará pocas semanas después de que el funcionario difundiera los detalles de su declaración jurada, documento que generó repercusión política y derivó en nuevos cuestionamientos por parte de sectores opositores. En ese marco, la comparecencia ante los legisladores será seguida de cerca por distintos bloques parlamentarios.

Desde el oficialismo sostienen que la presentación permitirá aclarar dudas sobre distintas medidas adoptadas por el Gobierno y reforzar la estrategia de transparencia que busca mostrar la administración nacional. Además, consideran que será una oportunidad para defender los resultados económicos que el Ejecutivo destaca desde comienzos de año.

Se espera que los senadores consulten especialmente sobre la situación fiscal, la evolución de la inflación, las negociaciones con organismos internacionales y las reformas impulsadas por la Casa Rosada. También podrían surgir preguntas vinculadas a la situación patrimonial del propio funcionario y a las investigaciones que se encuentran en curso.

La exposición de Adorni se perfila como uno de los acontecimientos políticos más relevantes de julio, ya que permitirá un intercambio directo entre el jefe de Gabinete y la oposición en un momento clave para el Gobierno, que busca consolidar apoyos parlamentarios para avanzar con su agenda legislativa.