El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, cuestionó la continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete y sostuvo que el funcionario debería dejar el cargo tras las controversias generadas en torno a su situación patrimonial. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política y de fuertes cruces entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.

Schiaretti consideró que la permanencia de Adorni afecta la credibilidad institucional del Gobierno y aseguró que resulta necesario despejar cualquier duda relacionada con la transparencia de los funcionarios públicos. En ese sentido, reclamó explicaciones más profundas sobre los bienes declarados por el jefe de Gabinete y las investigaciones que actualmente se encuentran en curso.

El dirigente cordobés sostuvo que la confianza de la sociedad en las instituciones requiere estándares elevados de transparencia y remarcó que los funcionarios deben actuar con absoluta claridad frente a cualquier cuestionamiento. Sus declaraciones se suman a las críticas que distintos referentes opositores realizaron durante las últimas semanas.

Desde el oficialismo rechazaron los planteos y defendieron la continuidad de Adorni. Funcionarios cercanos al Gobierno remarcaron que el jefe de Gabinete presentó su declaración jurada patrimonial y aseguraron que no existen elementos que justifiquen un apartamiento del cargo. Además, señalaron que las investigaciones deberán desarrollarse respetando los procedimientos judiciales correspondientes.

La polémica en torno a Adorni continúa ocupando un lugar central en la agenda política nacional y genera repercusiones tanto dentro como fuera del Congreso. Mientras la oposición exige mayores explicaciones, el Gobierno busca concentrarse en la gestión y avanzar con proyectos considerados prioritarios para la segunda mitad del año.

Las declaraciones de Schiaretti agregan un nuevo capítulo al debate político sobre la situación del jefe de Gabinete y anticipan que la discusión continuará durante las próximas semanas, especialmente a medida que avancen las investigaciones y las presentaciones ante el Congreso.