El riesgo país argentino continuó su tendencia descendente y perforó una nueva barrera al ubicarse en 433 puntos básicos, alcanzando uno de los niveles más bajos de los últimos años. La caída refleja una mejora sostenida en la percepción de los mercados sobre la economía argentina y fortalece las expectativas del Gobierno respecto al acceso futuro al financiamiento internacional.

La reducción del indicador estuvo impulsada por una nueva suba en los bonos soberanos argentinos, que registraron una fuerte demanda por parte de inversores. Los mercados valoraron positivamente distintos indicadores económicos recientes, entre ellos la desaceleración de la inflación, el mantenimiento del superávit fiscal y la estabilidad cambiaria observada durante los últimos meses.

Desde el Gobierno nacional interpretaron la baja como una señal de confianza en el programa económico impulsado por Javier Milei. Funcionarios del área económica sostienen que la combinación de disciplina fiscal, reducción del gasto público y normalización de variables macroeconómicas permitió mejorar la imagen del país ante los mercados internacionales.

La caída del riesgo país también alimenta las expectativas de que Argentina pueda recuperar progresivamente el acceso al crédito externo en condiciones más favorables. Un indicador más bajo suele traducirse en menores costos de financiamiento para el Estado y para las empresas privadas que buscan acceder a los mercados internacionales.

Sin embargo, economistas remarcan que, pese a la mejora, el riesgo país todavía se mantiene por encima de los niveles que presentan otras economías de la región. Por ese motivo, consideran que será necesario sostener la estabilidad económica y continuar mostrando resultados consistentes para consolidar la tendencia.

La baja a 433 puntos se convirtió en una de las noticias económicas más destacadas de la semana y refuerza la expectativa oficial de seguir mejorando los indicadores financieros durante el segundo semestre, en un contexto donde la confianza de los inversores aparece como uno de los principales objetivos del Gobierno.