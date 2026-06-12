El INDEC informó una nueva desaceleración del índice de precios al consumidor. La inflación interanual alcanzó el 33,2% y los servicios volvieron a liderar las subas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de mayo de 2026 fue del 2,1%, confirmando una nueva desaceleración en la evolución de los precios.

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 14,7% durante los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual llegó al 33,2% en comparación con mayo de 2025.

El dato representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto del registro de abril, cuando la inflación había alcanzado un nivel superior.

Servicios y regulados, entre los rubros con mayores aumentos

El informe oficial mostró diferencias importantes entre los distintos sectores de la economía.

El rubro que registró la mayor suba durante mayo fue Comunicación, con un aumento del 3,4%, impulsado principalmente por ajustes en servicios de telefonía.

En segundo lugar se ubicó Educación, con una variación del 2,9%, vinculada a actualizaciones en cuotas y servicios educativos.

Otros sectores mostraron incrementos más moderados, en línea con la tendencia general de desaceleración del índice.

Menores aumentos en alimentos y bienes

Entre las divisiones con menor variación se encontraron Bebidas alcohólicas y tabaco, con una suba del 0,8%, y Prendas de vestir y calzado, que registró un aumento del 0,3%.

Desde el Gobierno destacaron que la evolución del IPC refleja una continuidad en el proceso de moderación inflacionaria, mientras que analistas económicos siguen evaluando el impacto de los ajustes de tarifas y servicios sobre los próximos meses.

El dato de mayo será una referencia clave para las expectativas de consumidores, empresas y mercados de cara al segundo semestre del año.