El Congreso se prepara para una semana de fuerte tensión política en la que distintos bloques analizarán la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la presentación de su declaración jurada patrimonial y de las investigaciones que se abrieron en torno a algunos de sus bienes declarados. La discusión promete generar nuevos cruces entre el oficialismo y la oposición, que ya anticipó pedidos de explicaciones y posibles iniciativas parlamentarias.

Dentro de los espacios aliados al Gobierno también existen diferencias sobre cómo abordar el tema. Algunos sectores consideran que Adorni debe continuar en el cargo mientras avanzan las investigaciones y sostienen que no existen elementos suficientes para cuestionar su permanencia. Otros dirigentes creen que el Ejecutivo debería ofrecer mayores aclaraciones para evitar que la polémica afecte la agenda legislativa.

La situación genera preocupación en la Casa Rosada porque coincide con una etapa en la que el Gobierno busca avanzar con proyectos considerados prioritarios, entre ellos la reforma electoral, modificaciones laborales y nuevas iniciativas económicas. Desde el oficialismo intentan evitar que la discusión sobre Adorni complique las negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores.

La oposición, por su parte, evalúa distintas estrategias para exigir explicaciones en el ámbito parlamentario. Algunos legisladores impulsan pedidos de informes y convocatorias especiales, mientras que otros plantean la necesidad de profundizar el análisis de la situación patrimonial del funcionario antes de tomar una posición definitiva.

En paralelo, los aliados del oficialismo mantienen reuniones para definir una postura común. La intención es evitar fracturas internas y preservar los acuerdos políticos que permitieron aprobar proyectos clave durante los últimos meses. Sin embargo, las diferencias sobre cómo manejar la crisis continúan generando debates dentro de los espacios cercanos al Gobierno.

El escenario legislativo aparece cada vez más condicionado por la situación de Adorni, cuya continuidad se transformó en uno de los principales temas de discusión política. Las próximas sesiones en el Congreso podrían resultar determinantes para conocer el nivel de respaldo que conserva el funcionario y el impacto que la controversia tendrá sobre la agenda parlamentaria.