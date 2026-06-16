El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, definió gran parte del equipo que enfrentará a Argelia en el debut del Mundial de 2026. La principal novedad pasa por la defensa, donde algunos cambios obligados por lesiones y recuperaciones de último momento llevaron al cuerpo técnico a probar variantes durante los entrenamientos previos al encuentro.

Entre las confirmaciones aparece la presencia de Emiliano Martínez en el arco, luego de recuperarse de una lesión en una mano que había puesto en duda su participación. En la defensa, Facundo Medina se perfila como titular en el lateral izquierdo ante la ausencia de Nicolás Tagliafico, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez serían la dupla central elegida por Scaloni.

La otra gran novedad es el posible debut absoluto de un joven delantero en una Copa del Mundo. El cuerpo técnico quedó conforme con su rendimiento durante los amistosos previos y evalúa darle minutos en el segundo tiempo o incluso incluirlo desde el inicio dependiendo de la evolución física de algunos titulares.

En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister aparecen como piezas fundamentales para acompañar a Lionel Messi en la generación de juego. Thiago Almada también tendría un lugar importante dentro del esquema, aprovechando las bajas que sufrió el plantel durante la preparación.

Scaloni evitó confirmar oficialmente la formación durante la conferencia de prensa, aunque aseguró que el equipo llega en buenas condiciones y advirtió que Argelia será un rival complejo. “Aquí no hay rivales fáciles”, sostuvo el entrenador al analizar el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Argentina debutará este martes frente a Argelia por el Grupo J, en un partido que marcará el comienzo de su camino en busca de revalidar el campeonato mundial. La selección llega como campeona vigente y una de las máximas favoritas del torneo.