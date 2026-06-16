Las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúan acumulándose en los tribunales federales luego de la presentación de su declaración jurada patrimonial y de las rectificaciones que realizó posteriormente. En las últimas horas, la Justicia sorteó nuevos expedientes vinculados a presuntas irregularidades en la información presentada por el funcionario, lo que profundiza la investigación que ya se encuentra en curso.

Una de las nuevas presentaciones fue impulsada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, quienes lo acusaron por el presunto delito de “falsedad ideológica”. Según los denunciantes, existirían inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas patrimoniales que Adorni presentó ante los organismos de control. La causa quedó radicada en un juzgado federal de Comodoro Py.

Además, otra denuncia fue presentada por el abogado José Magioncalda bajo la misma figura penal, mientras que una fundación también realizó una presentación judicial contra Adorni y su esposa por presuntos delitos vinculados a la evolución de su patrimonio. Todas estas actuaciones podrían terminar incorporándose al expediente principal que investiga un posible enriquecimiento ilícito.

La controversia se originó luego de que el funcionario reconociera que había incorporado a su patrimonio ingresos provenientes de inversiones en criptomonedas que no figuraban en declaraciones anteriores. Adorni sostuvo que los fondos provenían de operaciones realizadas antes de ingresar a la función pública y aseguró que las correcciones fueron efectuadas para reflejar correctamente su situación patrimonial.

Mientras tanto, el fiscal federal Gerardo Pollicita continúa reuniendo información y ordenó nuevas medidas para determinar si existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos informados por el jefe de Gabinete. Según trascendió, la investigación se encuentra en una etapa clave para definir los próximos pasos judiciales.

La situación genera repercusiones políticas dentro y fuera del oficialismo. Mientras el presidente Javier Milei ratificó públicamente su respaldo a Adorni y denunció una campaña de “operaciones” en su contra, distintos sectores de la oposición reclaman explicaciones más profundas y evalúan impulsar nuevas acciones en el Congreso.