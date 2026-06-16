La industria metalúrgica volvió a mostrar señales de deterioro durante mayo y profundizó la crisis que atraviesa el sector. Según datos difundidos por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la actividad registró una caída interanual del 5,1%, mientras que la utilización de la capacidad instalada se mantuvo en torno al 40%, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

El informe señala que la retracción afecta a gran parte de las ramas de la actividad metalúrgica, especialmente aquellas vinculadas a la construcción, la maquinaria industrial y algunos segmentos de bienes de capital. Las empresas del sector continúan enfrentando una demanda débil, menores niveles de producción y dificultades para recuperar los volúmenes de actividad previos.

Desde ADIMRA advirtieron que la situación genera preocupación entre los industriales debido a que muchas plantas trabajan muy por debajo de su potencial productivo. La baja utilización de la capacidad instalada refleja que existe infraestructura disponible, pero que la demanda actual no alcanza para sostener mayores niveles de producción.

Las pequeñas y medianas empresas aparecen entre las más afectadas por la caída de la actividad. Diversos empresarios sostienen que la reducción del consumo, la paralización de obras y las dificultades para acceder a financiamiento continúan impactando sobre el sector manufacturero.

A pesar de algunos indicadores positivos observados en otras áreas de la economía, la industria metalúrgica todavía no logra consolidar una recuperación. Los representantes del sector reclaman medidas que permitan estimular la producción, mejorar el acceso al crédito y fortalecer la competitividad de las empresas nacionales.

El desempeño de la actividad metalúrgica es seguido de cerca por economistas y funcionarios debido a su importancia dentro del entramado industrial argentino. La evolución de los próximos meses será clave para determinar si el sector logra revertir la tendencia negativa o continúa enfrentando dificultades para recuperar niveles de producción más elevados.