La investigación por la muerte de Diego Maradona sumó una nueva jornada de audiencias en los tribunales de San Isidro, donde continúan las declaraciones de testigos y la incorporación de pruebas vinculadas a la atención médica que recibió el exfutbolista durante los días previos a su fallecimiento. El proceso busca determinar si existieron responsabilidades penales por parte de los profesionales de la salud imputados en la causa.

Durante la audiencia, los jueces analizaron nuevos testimonios relacionados con el estado de salud de Maradona y las condiciones en las que transitó su internación domiciliaria. Los testigos aportaron detalles sobre los controles médicos, la asistencia recibida y las decisiones adoptadas por el equipo que estaba a cargo de su seguimiento.

La fiscalía sostiene que hubo deficiencias graves en la atención brindada al exjugador y busca demostrar que los acusados actuaron con negligencia. Según la acusación, las fallas en el tratamiento habrían contribuido al desenlace fatal ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Por su parte, las defensas de los imputados rechazan las acusaciones y aseguran que las decisiones médicas adoptadas fueron adecuadas para el cuadro clínico que presentaba Maradona. Además, sostienen que no existieron conductas que puedan ser consideradas penalmente responsables.

El juicio continúa despertando una enorme repercusión pública debido a la figura de Maradona y a la complejidad de la causa. Familiares, excolaboradores y especialistas médicos ya prestaron declaración a lo largo del proceso, que todavía tiene varias audiencias pendientes.

La expectativa está puesta en las próximas semanas, cuando podrían presentarse nuevos peritajes y testimonios considerados clave para reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte del ídolo argentino y determinar si existieron responsabilidades penales entre los acusados.