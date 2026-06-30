La causa conocida como «Cuadernos» incorporó nuevos testimonios y peritajes que, según la fiscalía, refuerzan la hipótesis de que empresas contratistas de obra pública realizaron pagos de sobornos en efectivo a funcionarios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Las declaraciones fueron presentadas ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, donde se desarrolla el juicio oral por una de las investigaciones de corrupción más importantes de los últimos años.

Durante la audiencia declararon inspectores y contadores de la ex AFIP, actual ARCA, quienes afirmaron haber detectado extracciones bancarias en efectivo por montos superiores a los 300.000 dólares realizadas por empresas constructoras. De acuerdo con la acusación, esos movimientos financieros serían compatibles con el presunto circuito utilizado para el pago de coimas a exfuncionarios.

Además, se incorporaron nuevos peritajes contables y auditorías que cruzan los registros bancarios de las empresas investigadas con las declaraciones del financista arrepentido Ernesto Clarens. Los especialistas explicaron cómo las compañías retiraban grandes sumas de dinero en efectivo y señalaron que esa modalidad dificultaba el seguimiento del destino final de los fondos.

Las nuevas pruebas se suman a otros testimonios brindados en las últimas semanas, entre ellos el del exministro de Economía Roberto Lavagna, quien sostuvo que durante su gestión detectó sobreprecios de alrededor del 20% en distintas obras públicas. Esos aportes forman parte del conjunto de evidencias que analiza el tribunal para determinar si existió un esquema sistemático de pago de sobornos.

La fiscalía considera que las declaraciones y los informes técnicos fortalecen la reconstrucción de la maniobra investigada y aportan elementos para acreditar el flujo de dinero entre empresas contratistas y exfuncionarios. Mientras tanto, las defensas de los imputados rechazan las acusaciones y cuestionan la interpretación de las pruebas incorporadas al expediente.

El juicio continúa con nuevas audiencias previstas para las próximas semanas, en las que seguirán declarando testigos y peritos. El Tribunal Oral Federal N.º 7 deberá evaluar la totalidad de las pruebas antes de dictar sentencia en una causa que involucra a exfuncionarios, empresarios y contratistas de la obra pública.