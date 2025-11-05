Un hecho lamentable empañó un emotivo evento en Córdoba capital dedicado a la memoria de Diego Armando Maradona. Una camiseta de Newell’s Old Boys, autografiada y dedicada por el 10, fue robada de una exhibición, dejando una profunda tristeza entre los coleccionistas que presenciaron el momento.

La reliquia, que pertenece a un coleccionista de Villa Carlos Paz, estaba siendo exhibida en el Museo de la Industria de Córdoba el pasado sábado 1º de noviembre, en el marco del evento conocido como el “Mes del Diego”.

La muestra se realizó justamente para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños número 65 del nacido en Villa Fiorito.

Gregorio Tatián, periodista y organizador del evento que lleva 13 años rindiendo homenaje a Maradona, relató el triste episodio: “Habíamos armado una especie de altar dedicado a Diego. En un momento de descuido, alguien pasó detrás de la valla y se llevó la camiseta”.

Desde la organización remarcaron que el valor de la prenda trasciende lo material. “No es solo una camiseta, es parte de nuestra identidad popular”, expresaron en un llamado a la comunidad.

Los organizadores están convencidos de que la reliquia es difícil de vender en el mercado negro, dado que la noticia de la sustracción ya se viralizó. “Es un artículo difícil de vender porque todos saben que lo estamos buscando. Su valor es más simbólico que económico”, sostuvo Tatián a Cba24n.

Por esta razón, la estrategia principal para recuperarla es apelar a la solidaridad y a la difusión masiva. Desde la organización del “Mes del Diego” solicitan a quien pueda aportar datos sobre el paradero de la camiseta que se comunique a Instagram (@elmesdeldiego) o WhatsApp (351-8606347).