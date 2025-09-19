INTERIOR //

La noche del miércoles se vio teñida con el hallazgo sin vida de una persona en Tartagal. Luego del alerta de los vecinos por fuertes olores que emanaban desde el interior de una vivienda en B° Santa María, en el sector de 82 viviendas, llegó personal policial.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos constataron la presencia de un hombre en su interior, el cual ya no tenía signos vitales.

Según publicó FM Alba, el occiso es un hombre mayor de edad (aparentemente, 70 años) y habría fallecido por causas naturales en su casa ubicada en la Manzana 72 del sector de B° 82 Viviendas; complejo habitacional situado detrás de la cancha de fútbol del Club Alianza SMT, lindante con el Puesto N°2 del Ejército Argentino.