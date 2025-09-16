SALTA //

El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó en «Máxima Mañana» la situación climática de la segunda semana de septiembre en la Salta Capital. El especialista detalló que se desarrollan algunas posibilidades de precipitaciones y que se mantendrán las bajas temperaturas en la ciudad.

Para este martes la máxima esperada será de 22°C según informó el meteorólogo, con probabilidad de chaparrones para la noche.

El miércoles la máxima subirá a 29°C con una mínima de 18°C, esperando también chaparrones para la tarde/noche. El jueves la máxima empieza a superar los 30°C con una temperatura que alcanzará los 31°C con una mínima de 17°C y un cielo mayormente nublado.

La máxima más alta se presentará el viernes con una máxima de 33°C y una mínima de 17°C, con cielo mayormente nublado.

Recomendamos cuidarse de las máximas altas que alcanzarán esta semana y tomar todas las medidas preventivas.