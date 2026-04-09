El Ministerio de Salud confirmó 572 casos en Salta. El brote se concentra en el norte salteño y preocupa la circulación simultánea con gripe, que podría agravar los cuadros clínicos.

El brote de chikungunya en Salta ya dejó su primera víctima fatal y encendió una nueva preocupación sanitaria: el aumento de casos con secuelas que pueden extenderse durante meses.

En paralelo, especialistas advierten sobre un escenario más complejo por la circulación simultánea con gripe, lo que podría agravar los cuadros.

Según el último reporte oficial, la provincia registra 572 casos confirmados y 27 probables, con fuerte concentración en el norte.

Departamento San Martín: 425 contagios.

425 contagios. Orán: 102 contagios.

102 contagios. Anta: 30 contagios.

Localidades como Salvador Mazza, Aguas Blancas y Embarcación concentran la mayor cantidad de positivos.

El dato más delicado es la confirmación del primer fallecimiento asociado a la enfermedad. Se trata de un paciente de Embarcación que inició síntomas el 27 de marzo, fue derivado el 3 de abril a Orán y falleció al día siguiente, tras agravarse su cuadro con una neumopatía. Las pruebas confirmaron infección por chikungunya.