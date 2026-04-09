Con profundo dolor y en medio de un fuerte reclamo, familiares, amigos y vecinos marcharon en La Merced para pedir justicia por Tomás.

La movilización se desarrolló en la plaza principal, donde una importante cantidad de personas se reúne para acompañar a la familia en este momento tan difícil.

La convocatoria, difundida previamente en redes sociales, llamó a participar de una marcha pacífica, en silencio y con un fuerte contenido simbólico. Durante la jornada, los asistentes avanzan con globos blancos, en señal de paz y como forma de visibilizar el pedido de justicia.

Antes del inicio, la familia había expresado: «Invitamos a todos los vecinos que quieran acompañarnos a unirnos en una marcha pacífica pidiendo justicia por el alma de Tomás».

El clima es de respeto, emoción y acompañamiento colectivo. La movilización busca no solo mantener viva la memoria de Tomás, sino también exigir respuestas y avances en la causa.

«Queremos demostrar nuestro dolor y exigir justicia de manera respetuosa y tranquila», habían señalado en la convocatoria.

La consigna que se repite entre los presentes resume el sentimiento general: «Justicia y paz para Tomás».