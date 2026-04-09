Se seleccionarán 12 jurados titulares y 4 suplentes para juzgar un caso de homicidio calificado ocurrido en Pichanal. Es un hecho inédito en el norte provincial.

El distrito Orán dará un paso histórico en la administración de justicia: el próximo 28 de abril comenzará su primer juicio por jurados, en el marco de una causa por homicidio calificado ocurrido en la ciudad de Pichanal.

La jornada inicial estará dedicada a la selección del jurado popular. Fueron convocadas 80 personas, de las cuales se elegirán 12 jurados titulares y 4 suplentes. Una vez conformado el tribunal ciudadano, se dará inicio formal al juicio con los alegatos de apertura de la Fiscalía y la Defensa.

Este avance marca la implementación plena del sistema establecido por la Ley Provincial 8478, consolidando un modelo de participación ciudadana en la justicia penal.

En la antesala del debate, se realizó una nueva audiencia preliminar encabezada por el juez Mario Maldonado, con la presencia de las partes intervinientes. Durante la instancia, se definió la admisión del material probatorio que será presentado en el juicio.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal penal María Soledad Filtrin y el secretario relator Aldo Saravia, integrantes de la Unidad Fiscal a cargo del caso.

En la audiencia se aprobaron pruebas documentales, elementos materiales —como objetos secuestrados— y soportes audiovisuales, entre ellos videos y fotografías que serán exhibidos durante las declaraciones testimoniales.

Asimismo, quedaron establecidas las preguntas que deberán responder los ciudadanos preseleccionados en el proceso de conformación del jurado.