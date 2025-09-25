MÚSICA EN SALTA //

Llega a Salta Capital la propuesta para revivir la música de los 60s, 70s, 80s y mucho más. Lucas Montanaro, miembro fundador de los «Super Carls», estuvo en «Máxima mañana» por Radio Cadena Máxima y nos contó sobre este proyecto que desarrollaron junto a «The bullfrogs» y » Los bensáticos», que acerca música de décadas pasadas a los salteños.

Lucas comentó a cerca de los inicios de este proyecto, el origen del nombre de la banda, cuyo se atribuye a Carlos Díaz quien fue el primer baterista de la banda y ya no se encuentra en este plano terrenal.

El evento de se realizará hoy Jueves 25 de Septiembre a las 21 hrs. En la Usina Cultural.

Buena música y risas, no te pierdas de esta entrevista