Este miércoles comenzó la audiencia de debate por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás, Vaqueros. Los hermanos Adrián Guillermo Saavedra (38) y Carlos Damián Saavedra (40) están acusados de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, femicidio y participación premeditada de dos o más personas.

Durante la jornada, ambos imputados se desvincularon del hecho. Adrián Saavedra afirmó no conocer a la víctima ni haber estado en Vaqueros el día del homicidio, cuestionó la validez de las muestras de ADN y describió su rutina laboral y social. Carlos Saavedra también negó cualquier participación y sostuvo que la acusación está dirigida hacia personas equivocadas.

La fiscalía presentó elementos de convicción que incluyen fotografías del celular de la víctima, perfiles genéticos encontrados en su domicilio, objetos secuestrados en la casa de los imputados, testimonios de identidad reservada y comunicaciones de celulares vinculados a los hermanos. Además, se mencionaron antecedentes policiales de ambos imputados por lesiones, robo y amenazas.

El tribunal está compuesto por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, con la participación de la unidad fiscal y la querella. La ronda de testimoniales continuará con la declaración del esposo de la víctima y familiares de los acusados. La investigación sobre un segundo perfil genético hallado en la escena sigue abierta, según la acusación.