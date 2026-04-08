El siniestro ocurrió antes de las 8 en la zona de Gimnasia y Tiro. No hubo heridos graves, pero el impacto generó demoras y fuertes complicaciones en la circulación.

Un choque en cadena complicó la mañana de este miércoles en la autopista Circunvalación Oeste, una de las principales arterias de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 7:40, a la altura del complejo del club Gimnasia y Tiro, en el carril con sentido Sur–Norte. En total, cinco vehículos se vieron involucrados en la colisión, lo que provocó un importante embotellamiento en la zona.

Según informaron fuentes policiales, pese a la magnitud del impacto, no se reportaron heridos de gravedad. Solo se registraron daños materiales considerables en los vehículos, sin víctimas fatales ni personas trasladadas de urgencia a centros de salud.

En las últimas horas, además, se difundió un video que muestra la violencia del choque y cómo quedaron posicionados los autos tras el impacto.

Operativo y tránsito restringido

Personal de Seguridad Vial trabaja en el lugar para ordenar la circulación, realizar tareas de balizamiento y facilitar el retiro de los vehículos siniestrados.

El tránsito permanece reducido a media calzada, lo que genera demoras significativas. Las autoridades recomiendan circular con precaución y, en la medida de lo posible, evitar la zona, ya que la congestión se extiende por varios kilómetros hacia el sur.